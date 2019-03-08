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2019 YKS geç başvuru günü ne zaman? ÖSYM YKS geç başvuru tarihi açıklandı mı?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı 2019 başvuruları 6 Mart itibariyle sona erdi. Milyonlarca aday büyük bir koşuşturma yaşadı. Bunların yanında sınav başvuru günü kaçıranlarda var. Şimdi herkes ÖSYM’nin belirlediği tarih aralığında başvuru yapmamış olanlar için YKS geç başvuru tarihi açıklanacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor.

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Yüksek Öğretim Kurumları sınav başvurusu sona erdi. Milyonlarca aile ve sınav adayları heyecan bir koşuşturma yaşadı. Bunların arasında YKS sınav başvuru tarihini kaçıran adaylarımız da var. Şimdi herkes ÖSYM’nin belirlediği tarih aralığında başvuru yapmamış olanlar için YKS geç başvuru tarihi açıklanacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor. İşte haberimizin ayrıntıları...

 

2019 YKS GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
 
YKS başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 19 Mart 2019 günü başvuru yapabilir. 
 
 

 
YKS 2019 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS geç başvuru tairihini açıklamasının ardından, sınav ücretini ise geç başvuru tarihi ile birlikte aynı gün ödenecek olup fiyatı da 75 TL olarak belirledi.
 
 
2018-TYT Puanı 200 ve Üzeri Adaylardan, 2019-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden 2018-TYT Puanını 2019-YKS Yerleştirmede Kullanmak İsteyenler İçin 2019-YKS Başvuru Ücreti/Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti : 20,00 TL/30,00 TL (Geç Başvuru Gününde yapılan Başvurularda Başvuru Ücreti aynı gün ödenmelidir.)
 
 

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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