2019 YKS ne zaman konuları soruları nelerdir 2019 TYT ve AYT sınav tarihleri ne zaman
2019 YKS ne zaman konuları soruları nelerdir merak ediliyor. YKS 2019 konuları haberimizde yer alıyor. ÖSYM 2019 TYT ve AYT sınav tarihleri ne zaman? Milyonlarca öğrenci YKS TYT AYT sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Üniversite sınavı ne zaman? Yeni üniversite sınavı YKS’ye başvuru tarihleri öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki YKS nedir? Geçmiş yıllarda Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) olmak üzere iki aşamada mart ve haziran aylarında yapılan sınavların yerine getirilen sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak belirlendi. YKS tek oturumluk bir sınav değil. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. TYT geçmiş yıllarda yapılan YGS benzeri bir sınav olarak uygulanacak. Buradan alınan puanlar adayların lisans ya da ön lisans tercihi yapmalarında belirleyici olacak. Lisans yerleştirmelerinde TYT yüzde 40 oranında etki edecek. AYT ise Alan testleri ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’de toplam 40 soru çıkacak. Türk dili ve edebiyatından 24 soru gelecek. ‘Sosyal Bilimler-1’de ise coğrafya -1 ve tarih-1 olmak üzere iki test olacak. ‘Coğrafya-1’den 6, ‘Tarih-1’den ise 10 soru bulunacak.
2019 YKS ne zaman konuları soruları nelerdir 2019 TYT ve AYT sınav tarihleri ne zaman? TYT’de derslere göre soru dağılımı nasıl olacak? YKS 2019 için heyecan dorukta! Üniversite okumak isteyen milyonlarca öğrenci YKS TYT AYT sınavları hakkında bilgilere erişmek istiyor. YKS, birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Soru sayısı, puan hesaplama yöntemi, sınav tarihleri ve başvuru dönemi de bu değişimden payını aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak 2019 YKS sınav takvimi belli oldu. İşte, 2019 YKS ve TYT ile AYT sınav tarihleri... YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.
YKS SINAVI (2019) NE ZAMAN?
Üniversite okuma hayali ile hazırlıklarına devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir.
YKS NEDİR?
Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.
YKS NASIL YAPILACAK?
Büyük heyecan içerisinde bu tarihe kilitlenen adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.
Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu.
Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.
Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.
Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabildiler.
Adaylar, cumartesi günü ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'de 10, Coğrafya-1'de ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandırdılar.
Sosyal Bilimler-2 testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru olmak üzere toplam 40 soru adaylara yöneltildi.
Adaylar, Fen Bilimleri Testi'nde fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden 13 olmak üzere 40 soru çözdüler.
Pazar günü yapılacak yabancı dil testinde ise adaylara 80 soru yöneltildi.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.
YKS’de Hangi Dersler Var? Kaç Soru Çıkacak?
1.Oturum girilmesi zorunlu olup;
40 Türkçe,
40 Matematik,
20 Sosyal Bilimler,
20 Fen Bilimleri şeklinde olacak.
2. Oturum tek bir kitapçıktan oluşacak olup;
1.Test Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Toplam 40 Soru,
2.Test Matematik Toplam 40 Soru,
3.Test Fen Bilimleri Toplam 40 Soru,
4.Test Sosyal Bilimler 2 Toplam 40 Soru şeklinde olacak.
3. Oturum ise 80 Yabancı Dil sorusundan oluşmaktadır.
TYT KONULARI NELER?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konular aşağıda yer alıyor. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:
GEOMETRİ
Dik Üçgen
Açı-Kenar Bağıntıları
Diktörtgen
Kare
Eşkenar Dörtgen
Daire
Düzgün Altıgen
Çokgenler
Yamuk
Katı Cisimler
Çember-Daire
Analitik Geometri
Vektörler
Grafik Okuma
MATEMATİK:
Temel Kavramlar
Sayı Basamakları
Rasyonel Sayılar
OBEB-OKEK
Çarpanlara Ayırma
Üslü Sayılar
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler
Bölünebilme
Mutlak Değer
Oran-Orantı
Kümeler
Olasılık
Polinomlar
Parabol
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Fonksiyonlar
Problemler
Permütasyon-Kombinasyon
İstatistik
FİZİK:
Fiziğin Doğası
Kuvvetler
Madde ve Özellikleri
Isı ve Sıcaklık
Optik
Ses
Basınç
Basit Makinalar
Kaldırma Kuvveti
Hareket
Dinamik
Kütle Merkezi
İş Enerji
Elektrik Akımı
Mıknatıs
Transformatör
Elektrostatik
KİMYA:
Madde ve Özellikleri
Atomun Yapısı
Periyodik Tablo
Kimyasal Denklemler
Bileşikler
Çözünürlük
Kimya Kanunları
Karışım
Kimyasal Değişmeler
Kimyasal Bağlar
BİYOLOJİ:
Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri
Hücrenin Yapısı
Hücre ve Madde Geçişleri
Ekoloji
Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri
Sınıflandırma ve Canlı Grupları
Duyu Organları
Virüsler-Bakteriler
Enzimler
Bitki Biyolojisi
Bitki Fizyolojisi
Kalıtım ve Evrim
Üreme ve Gelişme
Hücre Bölünmeleri
Biyoteknoloji
Metabolizma, Solunum ve Fotosentez
Sistemler
TÜRKÇE:
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf
Anlatım Bozuklukları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Dil Bilgisi
Ses Olayı
TARİH:
Tarih Bilimine Giriş
İlk Çağ Medeniyetleri
İslam Öncesi Türk Tarihi
İslam Tarihi
Türk İslam Tarihi
Türkiye Tarihi
Beylikten Devlete Osmanlı
Türkiye Selçuklu devleti
Dünya Gücü Osmanlı
Yeni ve Yakın Çağda Avrupa
Osmanlı Devletinin Arayış Yılları
18. yy da Değişim ve Diplomasi
En Uzun Yüzyıl
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
20. yy da Osmanlı Devleti
Birinci Dünya Savaşı
Mondros, İşgaller ve Cemiyetler
Kurtuluş Savaşına Hazırlık
Birinci TBMM Dönemi
Kurtuluş Savaşı
İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika
Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Jeopolitik Konum
Atatürk Devrimleri
Türk Dış Politikası
İnkılaplar
Atatürk Dönemi Dış Politika
Milli Güç ce Türkiye'ye Yönelik Tehditler
COĞRAFYA:
Coğrafi Konum
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Su-Toprak-Bitki
İç ve Dış Kuvvetler
Rüzgarlar
Nüfus ve Yerleşme
Ekonomik Faaliyetler
Ortak Payda: Bölge
Ulaşım Yolları
Coğrafyanın Bölümleri
Doğal Afetler
Doğa, Çevre ve İnsan
FELSEFE:
Felsefenin Alanı
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Sanat Felsefesi
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.
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