2019 YKS tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih ekranı sizlerle

2019 YKS tercih robotu nasıl kullanılır? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. YÖK Atlas tercih ekranı da merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla beklenen tercih dönemi de başladı. YKS tercih işlemleri 29 Temmuz'da sona erecek. YKS'den aldıkları puana ve sıralamaya göre tercih yapacak olan adaylar YÖK Atlas tercih robotu bilgilerinden faydalanabilecekler. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK),adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen "YÖK Atlas"a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi.YÖK Atlas tercih ekranı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirisiniz. İşte tüm detaylar...

2019 YKS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

“Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

YKS TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri 23-29 Temmuz'da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarına göre tercihte bulunacak.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşlemlerini tamamlayan adaylar, belirlenen süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

– Adayların ilgi ve istekleri ile uyumlu tercihler yapabilmeleri için yükseköğretim programlarını ve mezunlarının nasıl işlerde çalıştığını araştırmaları gerekiyor.

– Bunun yanında, seçmeyi düşündükleri üniversite eğitimi ile sahip olacakları mesleklerinin gelecek 20 yıl içinde nasıl bir konumda olacağını da araştırmak çok önemli.

– Lise eğitimi sırasında başarısız olduğu derslerin ağırlıklı olduğu bir bölümü tercih eden üniversite adayları, kısa süre sonra okumayı bırakmak ya da yeniden sınava girmek zorunda kalabiliyor. Bu sebeple, akademik başarı gereklilikleri açısından da bölümleri iyi araştırmak gerekiyor.

– Öğretim üyesi sayısı ve programın kontenjanı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını gösterdiği için önemli veriler olarak görülüyor. Bu sayı ne kadar düşükse üniversite öğrencilerinin öğretim üyelerine ulaşma şansı o kadar yüksek oluyor.

– Öğretim üyesi sayısı kadar, üniversitelerin adayın tercih etmek istediği programa ne kadar bilimsel yatırım yaptığı ve öğrencilerin okul içinde kişisel gelişimleri için ne kadar fırsata sahip olacakları da önem taşıyor. Kulüplerinin etkinlik düzeyi, üniversitenin düzenlediği ya da ev sahipliği yaptığı sempozyumlar, konferanslar, bilim şenlikleri ya da diğer çalışmaların incelenmesi gerekiyor.

– Adaylar, teknoloji ağırlıklı bir programda okumak istiyor ise üniversitenin teknoloji yatırımları ve çevre ile kurduğu teknoloji iş birlikleri önem taşıyor. https://teknopark.sanayi.gov.tr/Home/TgbListesi adresinden üniversitelerin Türkiye’deki teknoloji geliştirme bölgeleri incelenebiliyor. Teknopark etkileşimi olan üniversiteler adayları teknoloji ve bilişim ağırlıklı gelecek için daha iyi hazırlıyor. Bu süreçten yönetici adayı öğrenciler de faydalanıyor.