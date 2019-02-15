2019 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? (YÖKDİL sınavı soruları nasıl olacak?)

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre sınav tarihi belli oldu. Bilindiği üzere YÖKDİL başvurusu 30 Ocak'ta başladı- 8 Şubat'ta sona ermişti. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak YÖKDİL sınavına katılacak adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürüyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentilk sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların başvurduğu 2019 YÖKDİL sınavı yaklaşıyor.



2019 YÖKDİL sınavı ne zaman sorusu öğrencilerin gündeminde. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), başvuruları 8 Şubat'ta tamamlandı. YÖKDİL sınavı ise 10 Mart'ta tek oturumla saat 14.00'te yapılacak. 2019 YÖKDİL başvuruları ise "yokdil.yok.gov.tr adresinden yapılacak.



2019 YÖKDİL sınavı ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavına artık az bir zaman kaldı. 2019 yılında YÖKDİL sınavı 10 Mart'ta tek oturumla yapılacak. YÖKDİL başvurusu 30 Ocak'ta başladı- 8 Şubat'ta sona erdi.





YÖKDİL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapıldı. Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.



YÖKDİL SINAVI NEDİR?



YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) koordinatörlüğünde Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile senede iki defa düzenlenen YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı dil Sınavı), lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacak adaylardan kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların dil yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 3 temel alandan birini seçerek girdiği bir yabancı dil sınavıdır.Adaylara YÖKDİL’de verilen toplam süre 180 dakikadır (3 saat). Bu süre zarfında adaylara girdikleri alan ile ilgili toplamda 80 soru sorulmaktadır.



YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?



İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.



YÖKDİL hangi dillerden girebilirim: YÖKDİL Sınavı İngilizce'ye ek olarak "Almanca, Arapça, Fransızca" dillerinde de yapılmaktadır.



Bu yıl 6.'sı gerçekleşecek olan YÖKDİL'in detayları kesinleşti. Yılın belirli tarihlerinde gerçekleşen ve on binlerce adayın katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na ilişkin başvuru tarihleri belli oldu.



YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?



Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.



YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek. Türkiye genelinde 30 ilde yapılacak sınava 30 Ocak-8 Şubat'ta "yokdil.yok.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.



YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?



Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.



YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR?



Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.



YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor.



Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.







SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLUYOR?



Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.





YÖKDİL HAKKINDA



Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. YÖKDİL sınavı soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.



YÖKDİL SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER



Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.



Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.



Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.



Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.



Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.