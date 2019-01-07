2019 YÖKDİL sınavı ÖSYM son dakika YÖKDİL soruları başvuru yapma

2019 YÖKDİL sınav tarihi merak ediliyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentilk sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar için gerçekleştirilen YÖKDİL için adaylar hazırlık içinde. Peki, 2019 YÖKDİL ne zaman yapılacak? Sınav tarihi açıklandı mı? Yükseköğretim Kurulu tarafından önümüzdeki sene altıncısı gerçekleştirilecek olan YÖKDİL'in hangi tarihte yapılacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. 2018 yılı başlarında 4. YÖKDİL sınavı için başvurualr 7-16 Şubat'ta alınmıştı ve sınav da 17 Mart'ta yapılmıştı. Buna göre, 2019 yılı YÖKDİL tarihlerininde aynı zaman diliminde gerçekleştirilmesi tahminler arasında. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir. Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir. YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) koordinatörlüğünde Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile senede iki defa düzenlenen YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı dil Sınavı), lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacak adaylardan kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların dil yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 3 temel alandan birini seçerek girdiği bir yabancı dil sınavıdır

2019 YÖKDİL NE ZAMAN? Yükseköğretim Kurulu tarafından önümüzdeki sene altıncısı gerçekleştirilecek olan YÖKDİL'in hangi tarihte yapılacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. 2018 yılı başlarında 4. YÖKDİL sınavı için başvurualr 7-16 Şubat'ta alınmıştı ve sınav da 17 Mart'ta yapılmıştı. Buna göre, 2019 yılı YÖKDİL tarihlerininde aynı zaman diliminde gerçekleştirilmesi tahminler arasında. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak YÖKDİL SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır. Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.  Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.

YÖKDİL ÇIKMIŞ SORULARI

SINAV ÜCRETİ NE KADAR ÖDENECEK

Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 85 (seksen beş) TL’dir.

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir. Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR

YÖK'ten gelen açıklamaya göre, YÖKDİL sınavı 3 grupta Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında; İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca dillerinde yapılacaktır. 5.YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.