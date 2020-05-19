2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? 2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi

19 Mayıs 2020 Salı 10:54 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 10:54

2020 ve 2021 eğitim öğretim yılı takvimi ve okullar ne zaman açılıyor? sorusunun cevabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine Toplantısı" sonrası açıkladı. Koronavirüs nedeniyle 1 Haziran'a ertelenen okulların açılma kararında değişikliğe gidildi. Okullar Haziran'da açılmayacak. Erdoğan'ın açıklaması sonrası vatandaşlar internetten Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? gibi aramalar yapmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından uzaktan eğitim tarihini açıkladı. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okullarla ilgili açıklamaları.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2020?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimm öğretim yılının sona erdiğini duyuran Erdoğan, cami ve okulların açılış tarihlerini açıkladı. Buna göre Erdoğan ayrıca yeni eğitim-öğretim yılının Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

Yeni eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlayacaktır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.

Okulların 2020 Eylül ayında açılacağının açıklanması sonrası 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yeni eğitim ve öğretim sezonu açılış tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar..

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı takvimi henüz yayınlanmadı. Okullar 2019 yılında 9 Eylül'de başlamıştı. 2020 yılında ise okulların 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlaması bekleniyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladığını belirterek, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Bakan Selçuk Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız' ifadesine yer verdi.