11 Ağustos 2020 Salı 15:46 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 15:46

2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu, pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi süreci dolayısıyla aksaklık yaşanan eğitimde, yeni öğretim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağı konusu öğrenciler kadar eğitimciler ve aileleri de yakından ilgilendiriyor. Bu yıl ilk defa üniversiteye başlayacak öğrenciler için daha büyük öneme sahip olan üniversitelerin şubat ayında açılacağı iddiaları gündemde yer alıyor. Üniversitelerde Şubat ayına kadar uzaktan eğitim ve şubat ayından sonra da örgün eğitime geçiş yapılacağı iddia edilen konu hakkında ayrıntılar haberimizde yer alıyor. Peki, 2020-2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler Şubat'ta mı açılacak? İşte tüm detaylar...

2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilindiği gibi yaz tatilinden önce YÖK tarafından uzaktan eğitim sağlanıyordu. YKS tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte üniversite kapısından adım atmanın heyecanını yaşayacak öğrenciler de YÖK'ün açıklamasını bekliyor. Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta YÖK olmak üzere diğer yetkili isimlerden henüz bir açıklama gelmedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılacağı tahmin ediliyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak olan açıklama ile üniversitelerin açılış tarihi belli olacak. İşte, 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihi hakkında detaylı bilgiler...

ÜNİVERSİTELER ŞUBAT'TA MI AÇILACAK?

Şubat ayına kadar uzaktan eğitim ve şubat ayından sonra da örgün eğitime geçiş yapılacağı iddia edilen konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da dediği gibi okulların açılmasıyla ilerleyen vaka sayıları ve bulaş oranı göz önünde bulundurularak uzaktan eğitim yeniden değerlendirilebilecek. Bilindiği üzere ortaöğretim ve liseler Ağustos'un 31'inde deras başı yapacak. Bu nedenle üniversitelerin de şubat ayında değil Eylül ayında açılması bekleniyor.

YÖK'TEN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranının yüzde 40’a yükseltildiğini söyledi. Ayrıca örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin en az yüzde 10’unun uzaktan verilmesi de güçlü bir şekilde tavsiye ve teşvik edilecek.

"20 Uzaktan Eğitim Merkezi'nin kurulmasıyla artık Uzaktan Eğitim Birimi bulunmayan devlet üniversitesi sistemde kalmadı" diyen Saraç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devlet üniversitelerimizin çoğunda uzaktan öğretim birimleri bulunmaktaydı. Geleceğin yükseköğretiminde dijitalleşmenin önemini gittikçe artıracağı güçlü beklentisinden de hareket ederek bütün üniversitelerimizde bu merkezlerin kurulması ve hızlı bir şekilde yetkinlik kazanması maksadıyla bugün 20 devlet üniversitemizde daha Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduk. Böylelikle Uzaktan Eğitim Merkezi veya Birimi bulunmayan devlet üniversitemiz kalmadı. Bu merkezlerin hem uygulamalara destek veren hem de ilgili konularda araştırmalar yapan bir yapıya dönüştürülmesini sağlamayı planlıyoruz. Bu merkezlerde görevlendirilen personelin yetkinliklerini artırmak için özel bir program da uygulayacağız. Diğer taraftan vakıf üniversitelerinin tümünde de bu merkezlerin kurulması yönünde tavsiye kararı aldık."

Saraç, önümüzdeki dönemde uzaktan öğretim uygulamalarının standartlarını yeniden belirleme ve izleme çalışmalarının yapılacağını söyledi. Programların açılması ve derslerin yürütülmesine ilişkin kalite standartlarının belirlenmesi ve uygulamaların değerlendirilmesine yönelik yeni mekanizmaların kurulması, buna paralel olarak YÖK'de de ayrı bir birim kurulmasının söz konusu olduğunu aktaran Saraç, "Uzaktan öğretimle yürütülen program ve derslerde ölçme ve değerlendirme yöntemleri sadece sınavlarla değil, sürece yayılan bir şekilde kurgulanması için bir çalışma başlattık. Yükseköğretim kurumlarımızdaki uzaktan öğretim altyapısının güçlendirilmesini sağlamaya yönelik olarak TÜBİTAK ile yaptığımız ortak çalışmalar hızla devam etmekte olup bu konulardaki somut gelişmeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yeni YÖK olarak yükseköğretimi tedrici olarak yeniden yapılandırmaya yönelik sonuç üreten yeni düzenleyici kararlar almaya ve kamuoyu ile paylaşmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de korona virüs günlük vaka sayılarında azalma söz konusuyken bu tür önlemlerin neden almaya ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bir soru üzerine Saraç, "Biz bu pandemi vakasının dünyada seyrine ve çeşitli ülkeleri etkilemeye başladığından itibaren ilgili ülkelerde bulunan yükseköğretim sistemlerini ve başarılı üniversitelerin durumlarını mercek altına almıştık. YÖK olarak kanaatimiz bu pandemi süreci ülkemizde çok başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Fakat bu kriz bittikten sonra pek çok sistem, bunun içinde yükseköğretim sistemleri de dahil eskisi gibi olmayacak. Biz YÖK olarak bunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni bir dönem başlayacak ve biz bu dönemi üniversitelerimize hazırlıklı kılmak istiyoruz. Bizim ya bu süreçlere hazırlıklı olmamız lazım ya da bu süreç kapımıza dayandığı vakit günü birlik kararlar almamız lazım" açıklamasında bulundu.