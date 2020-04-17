2020 23 Nisan'da okullar tatil mi? 23 Nisan'da uzaktan eğitim var mı?

17 Nisan 2020 Cuma 10:21 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 10:21

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1923'te ilan edildi. 23 Nisan hazırlıkları ülke genelindeki tüm okullarda son hızıyla devam ederken, öğrenciler de bu yıl 23 Nisan'da okulların tatil olup olmadığını merak etmeya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 yılı resmi tatiller takvimini internet sayfası üzerinden daha önce duyurmuştu. Peki, bu sene 23 Nisan hangi günde kutlanacak? 23 Nisan'da okullar tatil edilecek mi? İşte merak edilenler...

Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl evlerde kutlanacak. Corona virüs önlemleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan 'evde bayram' temasıyla bir çok devlet kurumu ve özel kuruluşlar tarafından kutlanacak. 23 Nisan Perşembe gününe denk gelen kutlamalar televizyon yayınları, sosyal medya ve internet yayınları ile kutlanacak.



23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2020 yılında perşembe gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB'nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclis'inin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 tarihini geleceğin çocuklarına atıfta bulunarak ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlanması yönünde karar vermiştir. O günden sonra yurdumuzda her o tarihte törenler ile kutlanır. MEB'in 2020-2021 İş Takvimi'ne göre 23 Nisan Tatili için; '23 Nisan 2020 tarihinde törenden sonra başlar, 23 Nisan 2020 akşamı sona erer' ifadesi şekline yer almaktadır.

Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı törenlerinin sonrasında resmi tatil olması yönünde karar veriliyordu. Her ne kadar geçmiş yıllarda bu yönde kararlar alınmış olsa da her yıla ayrı olarak Milli Eğitim Bakanlığı bu yönde farklı kararlar alabilmektedir. 23 Nisan 2020 yılında Perşembe gününe denk geliyor.

2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 NİSAN ETKİNLİKLERİ NASIL YAPILACAK?

Her yıl yurt içinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yılki etkinlikleri geçmiş yıllarda yapılan kutlamalardan tamamen farklı olacak.

100. YIL VİDEOSUNDA SEN DE KATIL

"Evde kal" çağrısına uyarak 100. yıl coşkusunu yaşamak için iki ayrı davette bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, imkanı bulunan herkesi, 20 Nisan Pazartesi TBMM'nin 100. yılı, milli irade ve Milli Mücadele'yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayımlamaya çağırdı.

Şentop, 19 Nisan akşamı ilan edilecek ortak etiketle yayımlanacak videolardan, en çok beğeni alan ilk 500'üne, TBMM 100. Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Şu günlerde herkesin evde kalarak bu anlamlı yıl dönümünü kutlama arayışı ve heyecanına yönelik bir davetimiz daha var. 23 Nisan 2020 akşamı, birçok yabancı parlamento başkanının ve misafirin de katılımıyla TBMM'nin bahçesinde, farklı şehirlerimizden canlı katılımlarla da renklenen ve yüz yıllık Meclis tarihimizi anlatan güçlü bir gösteri eşliğinde büyük bir resepsiyon planlamıştık. Şimdi onun yerine, bütün vatandaşlarımızın bir şekilde katılabileceği, aynı dakikalarda bütün herkesin kalbinin aynı duygularla atacağı bir davetimiz var. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım."

MEB 23 NİSAN'A HAZILIK YAPIYOR

Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hazırlıklar yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var. Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA Televizyonu o günkü yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100. yıl olduğu için ayrı bir önemi var 23 Nisan'ın. TBMM Başkanımız bu konuda hazırlıklar yapıyor. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle, 100. yıla yakışır şekilde yapmamız ve bu bayramın neşesini, niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmemiz lazım. Öğretmenlerimizin ailelerle irtibat halinde evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği ki EBA'da süslemeyle ilgili programlar olacak. Bununla ilgili marş hazırlığımız var. İstiyorum ki çocuklar o gün bayramı hissetsin. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacağız. Onlarla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. 23 Nisan'da bütün dünyaya güzel bir mesajımız olsun. Bütün öğretmenlerimiz çocuklarımıza güzel gülümsemelerini bir şekilde hissettirsin."

23 NİSAN COŞKUSU TRT İLE EVLERDE

23 Nisan Şenliği yayınlarını bu yıla özel farklı bir formatta hazırlayan TRT, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye'nin her köşesinden göndereceği videoları ekrana getirecek.TRT, bu yılki şenlik yayınında, hem geçmiş yılların en güzel bölümlerini hem de çocukların Türkiye'nin her köşesinden göndereceği videoları ekrana getirecek. TRT’nin 42'ncisini düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği yayınları ile evler daha da şenlenecek. TRT yayınladığı duyurularla çocukları, camlarını Türk bayraklarıyla süslemeye, şarkı söylemeye, şiir okumaya, gösteri yapmaya ve bunları kaydedip TRT'ye göndermeye davet etti.

Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde TRT ekranlarından izleyecek. 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta ise gün boyu yayınlanacak. Videolarını gönderen çocuklara teşekkür belgesi gönderilecek. TRT ayrıca çocukların ve ailelerin video çekerken dikkat etmesi gereken hususları ve katılım şartlarını "www.trt23Nisan.com" adresine yayınladı.