2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sınavları ne zaman?

22 Şubat 2020 Cumartesi 15:43 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 15:43

"2020 BİLSEM sınavı ne zaman, BİLSEM sınavı kaç dakika sürüyor ve BİLSEM 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi soruların yanıtları sınava giren öğrenciler ve velileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. BİLSEM, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği sınavlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da özel yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği BİLSEM sınıfları için grup tarama ve bireysel değerlendirme sınavları yapılıyor. BİLSEM grup tarama sınavları 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında gerçekleştirilecek. Sınavların sona ermesinin ardından BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. 2020 BİLSEM sınavlarına dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 BİLSEM SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri öğrenci seçim aşamalarında grup tarama testi 4 Ocak tarihinde başladı. Hafta sonu gerçekleşen sınavlar 19 Nisan tarihinde sona erecek. Öğrencinin sınava hangi tarihte ve saatte gireceği BİLSEM giriş belgelerinin üzerinde yazıyor. BİLSEM sınavı 20-25 dakika ile 45 dakika arasında sürüyor.

BİLSEM GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulaması Giriş Belgeleri yayımlandı?. Uygulamaya girecek öğrencilerin giriş belgeleri, öğrencinin devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında gerçekleştiriliyor.

BİLSEM 2020 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak. BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ AÇIKLAMA NASIL OLACAK?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecektir.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacaktır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacaktır.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.

BİLSEM SINAVLARI NASIL OLUYOR?

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılacaktır. Uygulamada soruların cevaplanma şeklini anlatan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma bulunmaktadır. Her soruyu belirli bir süre içinde cevaplamanız gerekmektedir. Sürenin son 10 saniyesi sağ üst köşede gösterilecek ve süre azalarak bitecektir. Süre bitiminde cevap verilmez ise sonraki soruya otomatik olarak geçilecektir.

Animasyonlar ve sorular grup tarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular değildir. Uygulama sadece grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırma amaçlanmaktadır.

Uygulama ekranında denemeler yaparak öğrencinin sisteme hazırlanmasının amaçlandığı BİLSEM Grup Tarama Sistemi Demo yazılımı Google Play üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=air.meb.bilsemdemo adresinden indirebilirsiniz.