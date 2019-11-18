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2020 DGS tarihi belli oldu! DGS 2020 ne zaman? ÖSYM 2020 sınav takvimi sizlerle

2020 DGS tarihi belli oldu. DGS 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. ÖSYM 2020 sınav takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülüyor. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi, osym.gov.tr internet sitesinde açıklandı. Takvime göre 2020 DGS tarihi de belli oldu. DGS 2020 hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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2020 DGS tarihi belli oldu. DGS 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediiyır. ÖSYM 2020 sınav takvimine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. 2020 DGS başvuru ve sınav tarihini sizler için araştırdık. 
 

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 
DGS 2020 NE ZAMAN? 
DGS 2020 sınavı 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 
 
DGS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
DGS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin içerisinde yer aldı. 5 Temmuz'da yapılacak olan sınavın başvuruları 13 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.
 
 
DGS: DİKEY GEÇİŞ SINAVI
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. 
 
KİMLER DGS’YE GİREBİLİR?
Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir

Tekrar ortaya çıktılar! ´Gündüz İSPARK, akşam biz bakıyoruz´

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