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2020 İOKBS ne zaman? İOKBS sınavı nedir? İOKBS bursluluk sınavına kimler başvurabilir?

2020 İOKBS ne zaman? İOKBS sınavı nedir? İOKBS bursluluk sınavına kimler başvurabilir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sınav için başvuru yapacak olan 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, sınav için heyecanlı bekleyişe başladılar. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. MEB 2020 yılı Sınav Uygulama Takvimi'ni yayınladı. İşte 2020 İOKBS sınav tarihi sizlerle..

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Eğitim hayatını devam ettirebilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler devlet ve özel burslar hakkında araştırmalar gerçekleştiriyorlar. 2020 yılı  Sınav Uygulama Takvimi yayınlandı. 2020 İOKBS ne zaman? İOKBS sınavı nedir? İOKBS bursluluk sınavına kimler başvurabilir? gibi soruların yanıtları tüm sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. 2020 İOKBS hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
2020 İOKBS NE ZAMAN? 
MEB 2020 yılı  Sınav Uygulama Takvimi yayınlandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS 25 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 
 

 
İOKBS SINAVI NEDİR? 
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınavdır. İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.
 
İOKBS BURSLULUK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;
 

 
– KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
– 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,
– Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,
– Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,
– Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.

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