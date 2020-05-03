2020 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi

03 Mayıs 2020 Pazar 11:15 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 11:15

2020 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı? Binlerce vatandaşın memur olabilmek için girdiği KPSS'nin başvurularının ne zaman başladığı ve sınav tarihleri merak ediliyor. KPSS 2020 lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri araştırılmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklama ile başvuru süreci resmen başlayacak olan KPSS 2020 için başvuru tarihi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, 2020 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları başladı mı? İşte 2020 sınav takvimi

ÖSYM, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamına sınav tarihleri ile ilgili güncelleme yapmıştı. Ancak adaylar başta KPSS olmak üzere hazırlandıkları sınavların başvuru tarihleri ve uygulanacağı tarihlerde değişiklik olup olmayacağı konusunda ÖSYM'den gelecek yeni açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki, 2020 KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ne zaman? Sınav ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin 2020 KPSS başvuru ve KPSS ön lisans, Lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri...

2020 KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS Lisans sınavı 6 Eylül Pazar tarihinde yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül Cumartesi tarihinde yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı 13 Eylül Pazar tarihinde yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül Pazar tarihinde yapılacak.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim Pazar günü yapılacak.

KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı 27 Aralık Pazar günü yapılacak.



KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM sınav takvimine göre ileri bir tarihe ertelenen KPSS sınavlarının tarihleri güncellenirken sınav takviminde yer alan KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin KPSS başvuruları ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

KPSS SINAVINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS sınavlarına girmek isteyen adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Aday İşlemleri sisteminde kayıtlı, güncel fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar başvurularını internet üzerinden tamamlayabilirler. ÖSYM sisteminde fotoğrafın süresi dolmuştur uyarısı alan adaylar Sınav Koordinatörlüklerinden fotoğraflarını güncelleyebilirler.

2020 KPSS SINAV TAKVİMİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadesi kullanıldı.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık'ta uygulanacak.

Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl, 2 kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Kasım'da uygulanacak.