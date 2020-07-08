2020 KPSS Lisans başvuruları ne zaman bitiyor? KPSS son başvuru tarihi

08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:15

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki başvuru süreci devam ediyor. Sınava girmek isteyen adaylar KPSS başvuru tarihlerini kaçırmamak için KPSS son başvuru tarihini öğrenmek istiyor. Devlet memuru olmak isteyen adayların katılım göstereceği 2020 KPSS lisans başvuru tarihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru kılavuzunda adayların merak ettiği tüm bilgiler yer alıyor. Adaylar, ÖSYM kılavuzu ile KPSS başvuru ücreti ve tarihleri başta olmak üzere birçok bilgiye erişebiliyor. KPSS başvuru tarihleri son gün ne zaman, 2020 KPSS Lisans başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, 2020 KPSS başvuru süreci hakkındaki bilgiler...

2020 KPSS sınav ücreti ve sınav harcının yatırılacağı bankalar gibi ayrıntılar hakkında bilgilendirme mevcut. ÖSYM sınav kılavuzunda ayrıca, 2020 KPSS son başvuru tarihleri de açıklandı. İşte KPSS lisans başvuru tarihleri ve sınav hakkında merak edilenler...

KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar sürecek.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

KPSS başvuruları 30 Haziran itibarı ile başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

2020 KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

KPSS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ