On binlerce aday Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2020 sınav tarihini araştırıyorlar. 2020 KPSS ne zaman? KPSS 2020 önlisans ve lisans başvuru tarihleri belli mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Devlet dairesinde çalışmak isteyen on binlerce vatandaş ÖSYM tarafından her sene gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarına tabi tutuluyorlar. KPSS sınavları ÖSYM tarafından yayınlanan takvim içerisinde yapılacak.

2020 KPSS NE ZAMAN?

KPSS 2020 başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. KPSS 2020 başvuru tarihleri belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine ais.osym.gov.tr T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

KPSS’YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.

KPSS LİSANS SINAVI NEDİR?

Sadece lisans yani 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvurabilirler.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.