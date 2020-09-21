2020 KPSS Öğretmenlik alanı soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı

DHA 21 Eylül 2020 Pazartesi 16:12 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:41

ÖSYM, 20 Eylül’de yapılan 2020-KPSS ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarlarını (her test için yüzde 10) internet sitesinden erişime açtı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, "Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz" denildi.