16.01.2020 11:44 - Güncelleme: 16.01.2020 11:44

Milyonlarca öğrenci ve veli LGS sınav ve başvuru tarihini merak ediyor. 2020 LGS sınavı ne zaman? MEB LGS sınav tarihi belli oldu mu? gibi soruların yanıtları da araştırılıyor. Nitelikli okullara (Liseler) geçiş için girilmesi gereken sınav olan Liseye Geçiş Sistemi sınavına girilmesi gerekiyor. Sınava girip başarılı öğrencilerin tercihlerini rahatlıkla yapacağı düşük puan alanların da gönlündeki okullar için zorlanacağı bir sınav olan LGS sınavında ilk adım başvuruların gerçekleştirilmesi olacak. 2020 LGS tarihlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirisniz. İşte tüm merak edilenler..

2020 LGS SINAVI NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2020/MS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri belli olmadı.

LGS NEDİR?

2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

LGS’de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

LGS SINAVLARINDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULACAK?

LGS sınavında 8. sınıf öğrencileri, lise eğitimine geçiş yapmak için 6 dersten sınava giriyor ve sınavlardan aldığı puanların ortalamalarının ardından da puanlarının yettiği liselere tercih yaparak eğitim görmeye başlayacak.

– Türkçe

– Matematik

– Fen Bilgisi

– Yabancı Dil

– T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük