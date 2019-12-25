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Eğitim

2020 lisans önlisans ve ortaöğretim KPSS ne zaman? KPSS 2020 başvuruları ne zaman başlayacak?

2020 lisans önlisans ve ortaöğretim KPSS ne zaman? KPSS 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunu adaylar, sınav hazırlıklarını devam ettirirken bir yandan da 2020 KPSS tarihleri araştrıılıyorlar. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS 2020 kılavuzunun yayımlanmasının ardından KPSS başvuruları kabul edilecek. KPSS 2020 sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

25.12.2019  17:07 - Güncelleme: 25.12.2019  17:07
Memur adaylarının heyecanla beklediği 2020 KPSS hakkında araştırmalar hız kazandı. 2020 lisans önlisans ve ortaöğretim KPSS ne zaman? KPSS 2020  başvuruları ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı. Takvimin belli olmasının ardından adaylar KPSS sınavlarına dair araştırmalar yapmaya başladılar. 2020 KPSS hakkında tüm detaylar haberimizde.. 
 
2020 LİSANS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN? 
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.
 

 
KPSS 2020  BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM takvimine göre KPSS başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.
 
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS başvuru ücreti ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin)  75,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL sınav ücreti ödemesi yapıldı.
 

 
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS ön lisans başvuruları 12 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığına alınacak. Sınav 18 Ekim'de yapılacak.
 
KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?
Ortaöğretim KPSS başvuruları 21 Ağustos ve 7 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

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