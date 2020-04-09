2020 MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? MEB EKYS sonuçları ÖSYM sorugulama sayfası

09 Nisan 2020 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 15:45

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavına (EKYS) Mart ayında düzenlenmiş ve katılım sağlayan öğretmenler, ÖSYM tarafından düzenlenen EKYS sınavının açıklanacağı tarihi merak ederken internet üzerinden EKYS 2020 sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyordu. ÖSYM sınav sonuçları listesine göre EKYS sonuçlarının 9 Nisan'da açıklanacağı duyurulmuştu. 2020 EKYS sonuç sorgulama ekranını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte ÖSYM ve MEB işbirliği ile hazırlanan EKYS sınavına dair sonuç sorgulama sayfası ve tüm detaylar..

2020 EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet kurumlarında müdür ve müdür yardımcısı olabilmek için sınava katılım sağlayan adaylar için yayınlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi duyurusunda sınavın sonuçlarının bugün içerisinde adayların erişimine açılacağı bilgisi sunulmuştu.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte organize ettiği sınavın 2020 etabına ait sonuçlar için nefesler adeta tutuldu. Geçtiğimiz ay sınava katılım sağlayan vatandaşlar alacakları puanlara odaklandı. İşte, MEB 2020 EKYS sınav sonuçları hakkında merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ÖSYM tarafından düzenlenen 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MEB-EKYS değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. İşte, EKYS sonuç sorgulama sayfası...



EKYS 2020 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKYS NEDİR?

EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavdır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı' (EKYS) olarak belirlendi

15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesinde ilan edildi.