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Eğitim

2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavı ne zamana ertelendi?

MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ fakülte ve yüksekokullarında eğitim almak isteyen öğrenciler, 2020 MSÜ sınavının ne zamana ertelendiğini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde MSÜ sınav tarihi koronavirüsü önlemleri kapsamında ertelenerek yeniden belirlenmişti. Peki 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ sınavına girecek olan adaylar 2020 MSÜ sınavı ne zamana ertelendi? sorusunu yoğun olarak araştırıyor. İşte 2020 MSÜ sınavının yeni tarihi

10 Nisan 2020 Cuma  15:48 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:48
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen 2020 MSÜ sınavının tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Peki MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavına katılacak olan adaylar MSÜ 2020 tarihini öğrenmek için ÖSYM'nin sınav takvimini inceliyor. MSÜ ne zaman uygulanacak? Bu yıl MSÜ sınavına katılım sağlayacak adaylar için MSÜ 2020 sınav tarihi haberimizde...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre; ile MSÜ adayları için 2020 MSÜ yeni sınav tarihi açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Peki MSÜ 2020 ne zaman? İşte MÜS 2020 sınav tarihi...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından son dakika yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 14 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek.

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta yapılacaktı. Ancak bir erteleme haberi daha geldi. MSB'den yapılan açıklama söyle; MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir."

MSÜ'ye başvuran adayların; Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) ile 2020-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir."

MSÜ SINAVI KAÇ SORUDAN OLUŞACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'den MSÜ sınav yerlerine ilişkin bir açıklama henüz yok. Sınav giriş belgeleri genellikle sınava 10 gün kala ilan ediliyor.

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