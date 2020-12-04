2020 TUS 2. Dönem tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuç sayfası

04 Aralık 2020 Cuma 17:33 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 17:33

2020 TUS 2. Dönem tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin TUS tercih sonuç sayfası "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına göre kontenjanları göz önünde bulundurarak tercihlerini yaptılar. Tercih yapan toplam 7.715 aday içerisinden 6.024 kişilik kontenjana 4.927 kişi yerleştirilmiştir. ÖSYM TUS tercih sonuç sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den açıkşamada '19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.' denildi.

TUS 2. dönem Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler de açıklandı.

TUS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.