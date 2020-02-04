04.02.2020 15:34 - Güncelleme: 04.02.2020 15:34

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi belli oldu. ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Tüm adaylar 2020 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS başvuru ücreti ne kadar? gibi soruların yanıtlarını merak ediyorlar. 2020 YKS başvuruları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

2020 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS başvuruları 6 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart’ta sona erecek. YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılı YKS 'de her oturum için öğrenciler 50 TL yatırmıştı. 2020 yılı sınav başvuru ücreti henüz belli olmadı. YKS 2020 başvuru ücreti açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS sınavı 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

YKS 2020 TARİHLERİ

1. oturum TYT : 20 Haziran 2020'de yapılacak.

2. oturum AYT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

3. oturum YDT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavıdır. YKS ; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak.

Birinci oturum olan TYT’de Türkçe’de 40, sosyal bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisinden 5’er olmak üzere 20 soru yer alacak. Temel matematikten 40; fen bilimlerinden ise 20 soru yöneltilecek. AYT’de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. YDT’de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 80 soru yer alacak.