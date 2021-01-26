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  • 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

26 Ocak 2021 Salı 15:12 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 15:12
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

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