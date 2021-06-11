2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı! MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

11 Haziran 2021 Cuma 17:55 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 17:55

MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte Personel Temin sayfasına girişte yoğunluk yaşanmasından dolayı adaylar MSÜ tercih sonuçlarının nasıl öğrenileceğine dair sorularına cevap arıyor. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. İşte personeltemin.msb.gov.tr 2021 MSÜ tercih sonuçları

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi tercihlerini tamamlayanların beklediği sonuçlar açıklandı. Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını kimlik bilgileri ile öğrenebilecek. MSB personel temin sisteminde açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının ardından 2. seçim aşamalarına geçilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Bu nedenle Personel Temin sayfasına girişte yoğunluk yaşanıyor. Sonuçlarınızı https://personeltemin.msb.gov.tr/ web sayfasından öğrenebilirsiniz.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ YERLEŞTİRME PUAN TÜRLERİ

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü

KHO: 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Sınav Puanı

DHO: 2021-YKS Sayısal Sınav Puanı

HHO: 2021-YKS Sayısal Sınav Puanı

MSÜ taban puanları 2021! Kadın-erkek astsubay MSÜ baraj puanı kaç?

Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Tüm adaylar Aday Değerlendirme Puanlarına göre sıralanacak, tercih durumlarına göre ilgili okullardaki sıra numarası belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır. Aday tercihleri ve sıralama puanları dikkate alınarak yerleştirme işlemleri MSÜ Rektörlüğünce Faaliyet Takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

2'nci Seçim Aşamalarını tamamlayan ve 2021-YKS Puanı'ndan belirlenen taban puanı ve üzerinde puan alan adaylar, tercih ettikleri okullardaki ADP sıralarını ve ilgili okulda kaydı alınan en son adayın ADP sırasını "Aday Yerleştirme İşlemleri" süresince her gün www.msu.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulayabileceklerdir.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve ADP sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

