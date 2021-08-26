2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgeleri erişime açıldı

AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:44 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 14:44

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Eylül'de yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2021-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) birinci aşama sınavları için adaylar saat 10.00'dan sonra, 2021-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) ikinci aşama sınavları için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.