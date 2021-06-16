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Eğitim

2021-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu toplandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturumda uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik toplantı düzenlendi. Aygün, tüm paydaşlara emekleri ve katkıları için teşekkür etti.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 09:47 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:51
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temsilcilerin katılımıyla 2021-YKS Merkez Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı'nın yapıldığını bildirdi.

Toplantıda, Türkiye genelinde 26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak 2021-YKS için sınav güvenliği hazırlıkları ve sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan ve alınması planlanan önlemlerin görüşüldüğünü aktaran Aygün, tüm paydaşlara emekleri ve katkıları için teşekkür etti.

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