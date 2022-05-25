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Eğitim

2022 2. dönem karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman tatil olacak?

Öğrencilerin merakla beklediği karne günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Tüm senenin neticesi niteliği taşıyacak olan Karnelerini alan öğrenciler, yaz tatiline giriş yapacak. Peki 2022 2. dönem karneler ne zaman verilecek? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte karnelerin verileceği tarih...

25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
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Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatiline kaç kaldı?"sorusu, okulların kapanacak olmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sonunda notları belli olan öğrenciler 2. dönem karnelerini alıp tatile girecek. Peki 2022 2. dönem karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2021-2022 eğitim/öğretim takvimine göre İkinci dönem 17.06.2022 Cuma günü sona erecek.

2022 2. DÖNEM KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Okulların kapandığı tarihte (17 Haziran) karnelerini alan öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.

2022- 2023 YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

E OKULDAN KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENILIR?

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda da erişime açılacak.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

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