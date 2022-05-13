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Eğitim

2022-DGS başvuruları başladı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) başvuruları başladı. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2022-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

AA13 Mayıs 2022 Cuma 14:55 - Güncelleme:
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Temmuz'da yapılacak DGS için başvurular bugünden itibaren alınacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2022-DGS'de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacak.

2022-DGS'de soru sayısı 100 ve sınav süresi 135 dakika olacak.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin yer aldığı 2022-DGS Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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