DGS sınav yerleri açıklandı. Yaklaşık 300 bin adayın katılacağı Dikey Geçiş sınavı'na katılacak olan adaylar DGS sınav yerlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Peki 2022 DGS ne zaman? İşte sınav tarihi ve süresine dair merak edilenler.

2022 DGS NE ZAMAN?

DGS 2022 Temmuz'un 3'ünde Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Adayların, sınav günü saat 10.00'a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.

Sınavda öğrencilere; 50 sözlei 50 sayısal olmak üzere çoktan seçmeli 100 soru sorulacak.

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Dikey Geçiş Sınavı'nın belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

DGS sınav giriş belgeleri,ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılarak temin edilebilecek. DGS giriş yerlerini gösteren belgede; Adayın fotoğrafı, sınava gireceği merkez; sınav salonu ve kişisel bilgileri yer almaktadır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 12.08.2022 tarihinde açıklanacak.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.