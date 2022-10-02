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Eğitim

2022-KPSS Lisans ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bugün uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının erişime açıldığı bildirildi.

AA2 Ekim 2022 Pazar 19:12 - Güncelleme:
2022-KPSS Lisans ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
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ÖSYM'den yapılan açıklamada, bugün uygulanan ÖABT'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının (her test için yüzde 10'ları) https://ais.osym.gov.tr bağlantısından erişime açıldığı belirtilerek, sınava başvuran adayların, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabileceği kaydedildi.

Temel soru kitapçığı görüntüleme sürecinin 12 Ekim saat 23.59'da sonlanacağı belirtilen açıklamada, "Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." ifadeleri kullanıldı.

  • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
  • ÖSYM
  • ÖABT

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