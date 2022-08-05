2022 KPSS Ön lisans ertelendi mi, ne zaman yapılacak? KPSS Önlisans başvuru tarihi ve ücreti

ÖSYM tarafından Ağustos'un 3'ünde başlayan KPSS Ön Lisans başvuruları alınmaya devam ediyor. KPSS Ön lisans başvuru tarihi ve ücreti ÖSYM tarafından belirlendi. KPSS Lisans sınavının iptal edilmesinin ardından '2022 KPSS Ön lisans ertelendi mi? KPSS önlisans ertelenir mi?' sorularına cevap aranmaya başlandı. Buna göre 2022 KPSS Ön lisans ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihi ve ücreti

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Soruşturma başlatılan KPSS lisans sınavının iptal edildiğini açıklamıştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiği duyuruldu. Hal böyle olunca KPSS Ön Lisansın da ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ

KPSS Ön lisans başvuruları Ağustos'un 3-15 tarihleri arasında ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini aynı zamanda ÖSYM büroları aracılığı ile de yapabilecek. KPSS Önlisansa başvuru yapacak olan adaylar 130 TL başvuru ücreti ödeyecek.

2022 KPSS ÖN LİSANS ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Önlisans sınavı 02.10.2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Lisans sınavının iptal edilmesinin ardından KPSS Önlisans sınavının ertelenip ertelenmeyeceği gündeme geldi.

Konu hakkında ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi fakat KPSS Önlisans başvuruları alınmaya devam ettiği için şimdilik bir erteleme söz konusu değil.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.