2022 KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı

KPSS sınav yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı Lisans düzeyinde yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumuna sayılı günler kaldı. Peki 2022 KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte sınav yerlerinin açıklanacağı tarih

2022 KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav yerleri genellikle sınavdan 10 gün öncesinde açıklanıyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) oturumu 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

KPSS sınav giriş belgesinin de Temmuz'un 21'inde yayımlanması bekleniyor.

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KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinilebilecek.

KPSS 2022 OTURUMLARI NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31.07.2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06.08.2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07.08.2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14.08.2022 tarihinde uygulanacak.