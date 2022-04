2022 LGS başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı 8. sınıf öğrencileri ve velileri tarafından merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuruları Nisan ayının 4-14 tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS başvuru kılavuzunu yayımladı. Peki LGS başvuruları nasıl yapılır? Sınav ne zaman? İşte konu ilgili merak edilenler...

2022 LGS BAŞVURULARI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuruları Nisan ayının 4-14 tarihleri arasında yapılacak. 2022 LGS Başvuruları, merkezi olarak öğrenciler adında otomatik olarak yapılacak.

2021-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır.

Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacaktır.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak.

2022 LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuru kılavuzu Milli Eğitim bakanlığı'nın (MEB) www.meb.gov.tr internet sayfasında erişime açıldı. Bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için 'sesli betimleme' ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise 'işaret dili' ile düzenleyerek erişime sunuldu.

2022 LGS NE ZAMAN?

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 06.06.2022 Pazar günü düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.

LGS Sınav Giriş belgeleri, 27.05.2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden İlan Edilecektir.

Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 LGS sınav sonuçları 30.06.2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.