2022 yılında 105 binden fazla aday üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmadı

Her yıl üniversite sınavına giren aday öğrenci sayısı artış gösteriyor. 2024 YKS'de sınava başvuracak öğrenci sayısının 4 milyona yaklaşacağını belirten Öğrenci Dekanı Serhat Butur, "2021 YKS'den 2023 YKS'ye başvuran sayısında yüzde 35 artış olduğuna bakıldığında tahminler çok da uzak görülmüyor. Kontenjanların aynı oranda artmadığı düşünüldüğünde, bir kontenjan üzerindeki baskı başvuran sayısının artışı ile daha fazla olacaktır" diye konuştu.

Butur konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İktisat bölümü olan bir üniversitenin sıralaması 2022 Yılında 482.615 iken bu yıl 389.281 ile sıralamasında büyük bir iyileşme sağladı. Başka bir üniversitenin Yazılım Mühendisliği bölümü ise 2022 yılında sıralaması 136.962 iken 2023 yılında 114.104 sıralaması ile daha başarılı öğrencilere kapılarını açtı. Bu sıralamalara bakıldığında kazanacağını düşünüp yazan öğrencilerin birçoğu üniversiteye yerleşemedi."

"GELECEK YIL BÖLÜMLERDE PUANLAR DAHA DA YÜKSELECEK"



Üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayanları bekleyen olumsuzluklar hakkında bilgilendiren Butur, "Gelecek yıl sınava giren öğrenci sayısının 2023 YKS'ye göre çok daha fazla olacağı düşünüldüğünde, üniversite yerleştirme puanların daha da yükseleceği görülüyor. Kayıt yaptırmakta kararsız kalan aday öğrenciler istedikleri bölümü gelecek yıl aynı sıralamada ve çözdükleri aynı netlerle bulma ihtimallerinin çok az olduğunu bilmeleri gerekiyor. Gelecek yıl bölümlerde puanlar daha da yükselecek" dedi.

"YERLEŞME ŞANSINI AZALTACAK"



Kayıt yaptırmayan adayların ortaöğretim başarı puanının yüzde 50 düşeceğini ifade eden Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Butur, "Yanlış bilinen en önemli nokta, bir bölümü kazanmasına rağmen eğer kayıt yaptırmazsa ortaöğretim puanının düşmeyeceği zannedilmesi. Bu büyük bir hata. 2024 YKS'de puanların daha da yükseleceği düşünüldüğünde bir de en önemli katkılardan biri olan ortaöğretim başarı puanının düşmesi üniversitede bir bölüme yerleşme şansını azaltacak" şeklinde konuştu.

2024 YKS'DE SINAV KOLAY MI ZOR MU OLACAK



Her yıl birçok adayın aklındaki sorunun "sınavların zorluk derecesi" olduğunu belirten Butur, "Bu soruya net cevap vermek tabi ki mümkün değil. Fakat bilinmezler arasında adayların kalması, kaygı ve stres yoğunluğunu arttırıyor. Sınavdaki başarınız için bir yıl yeniden hazırlık evrenizde stresinizi iyi yönetmeniz de gerekecektir" dedi.

"KAZANILAN BÖLÜME KAYIT YAPTIRIN"



Tüm risklere karşı mutlaka kazanılan bölüme kayıt yaptırılması gerektiğini söyleyen Butur, "Önce bölümün fırsatlarını en az bir sene okurken deneyimlenmeli. Ayrıca Çift Anadal ya da Yandal Programlarıyla istenilen ama kazanılamayan bölümü de aynı anda okuma fırsatı var. Bu fırsatlara rağmen hala bölümde okumak istemeyenler yarım dönem ya da bir yıl sonra Yatay Geçiş şansını değerlendirebilir. Kendi bölümleri ile alakalı ya da başka bölümle alakalı kazanılan üniversitede belki de başka üniversitede yatay geçiş yaparak eğitimlerine devam edebilirler. Burada yatay geçiş kriterlerine dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.