Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihlerinin açıklanmasının ardından AÖF ders seçimi için geri sayım başladı. Açıköğretim öğrencileri, fakülte tarafından belirlenen tarihler içerisinde kayıt yenileme ve ders seçimi (ekle/sil) işlemini gerçekleştirebilecek. Öğrencilerin AÖF ders seçimi yaptıktan sonra kayıt yenileme ücretini yatırması gerekiyor. Peki, AÖF ders seçimi ne zaman? 2023 AÖF ders seçimi (ekle/sil) nasıl yapılır?

AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu. Kayıt yenileme işleminin ardından AÖF ders seçimleri başlayacak.

2023 AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

AÖF DERS EKLE/SİL İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN



Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. AÖF Ders seçimi işlemi, kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecektir.

AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NASIL YAPILIR?



AÖF ders seçimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Açıköğretim Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak.

AÖF Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

* Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecektir.

* İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır. Ancak, bir dersin tekrar seçilmesi halinde öğrencinin bu dönemde alacağı harf notu ve ders kredisi geçerli olacak önceki dönemde alınan harf notu ve ders kredisi dikkate alınmayacaktır.

* Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

AÖF ders ekle/sil işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Dersler seçildikten sonra 'ONAYLIYORUM' butonuna tıklayarak Ders Seçimi(Ekle/Sil) işlemi tamamlanır. Yapılan ders seçimi onaylanmadığı takdirde, AÖF ders seçimi geçersiz sayılacaktır.

Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. AÖF ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

AÖF ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

➢ Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

➢ Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.

➢ GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

Genel Not Ortalaması 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

➢ Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

➢ GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.