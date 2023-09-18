Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemlerinin detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. 2023-2024 AÖL kayıt yenileme ücreti de belli oldu. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. Peki AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar 2023? İşte MEB AÖL kayıt yenileme ücreti yatırma ekranı

AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15.09.2023 – 16.10.2023 tarihleri arasında http://aol.meb.gov.tr/ adresinden yapılacak.

2023-2024 AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?



Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt ve kayıt yenileme yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır. 2023 yılında, bir dönem için ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti olarak 160 TL belirlenmiştir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ YATIRMA EKRANI



Açık Öğretim Lise kayıt yenileme sisteminde öğrencilik durumu 'silik' veya 'donuk' olan öğrenciler de belirtilen tarihler içerisinde kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Açık Öğretim Lise kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinden de yatırılmaktadır.

KİMLERDEN KAYIT YENİLEME ÜCRETİ ALINMAZ?

a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları;

b) Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocukları ile aynı mücadelede gazi olanların eş ve çocukları;

c) Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlar,

d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden, durumlarını belgelendirmek şartıyla Yeni Kayıt, Kayıt Yenileme ücreti alınmayacaktır.

Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine "aslı gibidir" ibaresi yazılarak öğrenci dosyasına konulacaktır. Bu belgeler, istenildiğinde Açık Öğretim Lisesine gönderilmek üzere öğrencinin dosyasında muhafaza edilecektir.

Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde "Katılım Bedeli" ödemek zorundadırlar.

Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Katılım Bedeli, her yıl Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenir. Katılım bedelleri Açık Öğretim Lisesi ve kayıt yaptırılan İrtibat Bürosu hesaplarına ayrı ayrı yatırılır.