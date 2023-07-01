Bursluluk sınavı için çalışmalarına devam eden öğrenciler, 2023 İOKBS sınav tarihini öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı; resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak. Peki 2023 Bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2023 İOKBS Bursluluk sınavı tarihi

2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?



5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS sınav tarihi, MEB tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2023) başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre İOKBS 2023 bursluluk sınavı 3 Eylül tarihinde Saat: 10.00'da gerçekleştirilecek.

Bursluluk sınavına giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Bursluluk sınavının sonuçları ise 22 Eylül tarihinde ilan edilecek.

Bursluluk sınavını kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 29.09.2023 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir.

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler bursluluk hakkından yararlanamaz

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.