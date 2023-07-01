İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2023 Cumartesi / 13 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • 2023 Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 İOKBS Bursluluk sınavı tarihi
Eğitim

2023 Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 İOKBS Bursluluk sınavı tarihi

Bursluluk sınavı tarihleri, eğitim desteği almak için sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. 5, 6, 7, 8'inci sınıf ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2023) için başvurular 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alındı. Peki 2023 Bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2023 İOKBS tarihi

1 Temmuz 2023 Cumartesi 14:40 - Güncelleme:
2023 Bursluluk sınavı ne zaman? 2023 İOKBS Bursluluk sınavı tarihi
ABONE OL

Bursluluk sınavı için çalışmalarına devam eden öğrenciler, 2023 İOKBS sınav tarihini öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı; resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak. Peki 2023 Bursluluk sınavı ne zaman? İşte 2023 İOKBS Bursluluk sınavı tarihi

2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS sınav tarihi, MEB tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2023) başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre İOKBS 2023 bursluluk sınavı 3 Eylül tarihinde Saat: 10.00'da gerçekleştirilecek.

Bursluluk sınavına giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Bursluluk sınavının sonuçları ise 22 Eylül tarihinde ilan edilecek.

Bursluluk sınavını kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 29.09.2023 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir.

Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler bursluluk hakkından yararlanamaz

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.