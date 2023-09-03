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Eğitim

2023 Bursluluk sınavı saat kaçta bitiyor? Bursluluk sınavı kaç dakika? İşte İOKBS sınav süresi

MEB tarafından gerçekleştirilecek olan Bursluluk sınavı (İOKBS 2023) 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10.00'da başladı. Adaylar, sınava 15 dakika kalana dek sınav salonlarına girebilecekken saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Peki 2023 Bursluluk sınavı saat kaçta bitiyor? Bursluluk sınavı kaç dakika? İşte İOKBS sınav süresi

3 Eylül 2023 Pazar 10:14 - Güncelleme:
2023 Bursluluk sınavı saat kaçta bitiyor? Bursluluk sınavı kaç dakika? İşte İOKBS sınav süresi
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2023 Bursluluk sınavı süresi, sınava katılan adaylar ve velileri tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı İOKBS 2023 sınav kılavuzunda Bursluluk sınavının süresi ve kuralları yer alıyor. Buna göre 2023 Bursluluk sınavı saat kaçta bitiyor? İOKBS kaç dakika? İşte Bursluluk sınav süresi ile ilgili detaylar

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA?

Millî Eğitim Bakanlığınca; Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS 2023) tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

2023 BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Millî Eğitim Bakanlığınca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı saat 12.00'de sona erecek.

Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları, 22.09.2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmi okul müdürlükleri tarafından yapılacak, öğrenci kayıtlarıyla beraber başlayacaktır.

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