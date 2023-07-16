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Eğitim

Dikey Geçiş Sınavı yapıldı

Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Dikey Geçiş Sınavı yapıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı.

DGS 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulandı. DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katıldı. Sınav için 1230 bina ve 21 bin 167 salon kullanıldı, emniyet görevlileri dahil 57 bin 608 kişi görev yaptı.

DGS'de sayısal ve sözelden oluşan yetenek testi uygulandı. Sınav saat 10.15'te başladı ve cevaplama süresi 135 dakika oldu.

2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

  • DGS 2023
  • Dikey Geçiş Sınavı
  • 464 bin 281 katılım

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