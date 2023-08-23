2023 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS taban puanları ve kontenjanlar

DGS tercihleri başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçlarının açıklanma tarihinin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Şimdi gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2023 DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar tercih işlemlerini, Taban puanlar ve kontenjanların yer aldığı 2023 DGS tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecekler. Peki DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte DGS taban puanları 2023 ve kontenjanlar

2023 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?



DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2023-DGS Tercih Kılavuzu ve Tablolarla birlikta DGS taban puanları ve kontenjanları belli olacak.

2023-DGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı.

ÖSYM sınav takvimine göre eçtiğimiz yıl sınav sonuçları yine 11 Ağustos'ta açıklanmış, tercihler ise Ağustos'un 24'ünde başlamıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzuyla birlikte DGS tercih süreci başlayacak.

DGS 2023 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



DGS taban puanları ve kontenjanlarının yer aldığı DGS tercih kılavuzu, yerleştirme işlemleri öncesinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

2023 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanları, ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS kılavuzu ile belli olacak.

Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilirler. Aşağıdaki bağlantıdan üniversite ve bölümlerin 2022 DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN