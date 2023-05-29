2023 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları başladı

3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi.

3 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın başvuruları, 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak. Sınava, söz konusu kılavuzda belirtilen şartları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları başvuru yapabilecek.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden başvuruda bulunabilecek. KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecek.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken, sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

Bu yıl 70 binden 100 bine çıkan kontenjan sayısının 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrılacak.

Ayrıca kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili alınacak sınav tedbir hizmetlerine detaylı yer verilirken, kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

Sınav, 3 Eylül Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak. Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Kılavuza ise cdn.eba.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.