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Eğitim

2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının erişime açıldığını bildirdi.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 21:18 - Güncelleme:
2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
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ÖSYM'den yapılan açıklamada, bugün ÖABT'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının (her test için yüzde 10), https://ais.osym.gov.tr bağlantısından erişime açıldığı belirtildi.

Sınava başvuran adayların, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, temel soru kitapçığı görüntüleme sürecinin 16 Ağustos saat 23.59'da sonlanacağı ifade edilerek, "Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." uyarısı yapıldı.

  • 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi
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