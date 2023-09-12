2023 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavlara katılan adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS sınavlarına katılan adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Peki KPSS tercihleri ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM 2023 KPSS Lisans tercih tarihleri

2023 KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Kamu Personel Seçme Sınavı 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) oturumlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi.

ÖSYM tarafından 2023 KPSS tercihleri için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı. KPSS tercihleri ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ardından başlayacak.

KPSS tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Adayların ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavlarından yakın zamanda gerçekleştirilen birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.