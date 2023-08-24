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Eğitim

2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi ara tatil ne zaman? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı tatilleri

Okulların açılmasına kısa bir süre kala 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi ara tatil tarihleri sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı akademik takvimi yayınladı. Buna göre okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak. Peki 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre ara tatil ne zaman? İşte MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı tatilleri

24 Ağustos 2023 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi ara tatil ne zaman? MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı tatilleri
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2023 ve 2024 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayımlandı. Okulların kapanmasıyla birlikte 13 hafta süren yaz tatili sonrası Eylül ayının 11'inde ilk ders zili çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Buna göre ara tatil ne zaman? İşte MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri

2023 VE 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİLLERİ

Yarıyıl tatili 19.01. 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 05.02.2024 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem, 14.06.2024 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 09.09.2024'te başlayacak.

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