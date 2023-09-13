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Eğitim

2023-YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023-YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 11:57 - Güncelleme:
2023-YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM tarafından 4-8 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 15-21 Eylül tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.

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