YKS maratonunda sıra sonuçların açıklanacağı tarihe geldi. ÖSYM Başkanı tarafından duyurulan bilgilere göre YKS sınavına bu sene rekor sayıda başvuru yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Haziran'ın 17-18 tarihlerinde gerçekleştirildi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Buna göre YKS sınavına kaç kişi girdi? 2023 YKS'ye kaç kişi katıldı? İşte üniversite sınavına dair sayısal bilgiler

YKS SINAVINA KAÇ KIŞI GIRDI?

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına 3 milyon 527 bin 463 aday başvuru yaptı. 2023 YKS'ye kaç kişinin katıldığı henüz açıklanmazken, bu sene üniversite sınavına rekor başvuru yapıldığı belirtildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavdan önce yaptığı açıklamada 2023-YKS başvurularında tarihi bir rekor kırıldığını belirterek, sınava 3,5 milyonun üzerinde adayın katılacağını ifade etti.

Nüfusun yoğun olduğu Ankara, İstanbul ve İzmir'de YKS aday sayısının da yüksek olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Bu illerde devasa bir sınav organizasyonu yapıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği illerde 900 bine yakın adayın YKS başvurusu yaptığını dile getiren Ersoy, "Geçen sene aynı bölgeden 550 bin başvuru gelmişti, bu yıl 350 bin artış oldu. ÖSYM olarak, tüm deprem bölgesinde sınavın sağlıklı şekilde yapılması için de gereken tüm tedbirleri aldık." diye konuştu.

YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 adayın, ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 adayın katılacağını aktaran Ersoy, üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişinin katılacağını söyledi.