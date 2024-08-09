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Eğitim

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 22 Eylül'de yapılacak 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları başladı.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 10:34 - Güncelleme:
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı başvuruları başladı
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan başvurular 15 Ağustos'a kadar sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu bulunuyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sitesindeki 2024-KPSS Kılavuzlarında yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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