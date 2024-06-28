MEB'den geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, 2024 LGS sınav sonuçlarının 28 Haziran Cuma günü açıklanacağı duyulmuştu. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler meb.gov.tr adresi üzerinde T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuçları öğrenebilirler.

SONUÇLARI NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?

LGS sonuçları açıklandı. Merkezi sınav puanıyla yerleşmek isteyen milyonlarca öğrenci sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda gerçekleşen LGS'de ter dökmüştü. Sınav sonuçları MEB ekranından açıklanırken, öğrenciler T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini doldurarak sonuçları sorgulatabilirler.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınav sonuçlarını yukarıda yer alan linke tıklayarak açılan ekranda belirtilen yerleri eksiksiz doldurup öğrenebilirsiniz.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler ve veliler tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusunun cevabını merak etmeye başladı. MEB LGS sınav sonuçlarıyla aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayınlayacak.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

LGS sonuçlarının açıklanması ile birlike adaylar tercihlerini e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi. Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci de bugün başlatıldı. Lise tercihleri, 17 Temmuz Çarşamba saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

MEB'DEN BİR İLK! ÇOCUKLARI LGS'YE GİREN VELİLER İÇİN HAZIRLANDI

Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenci 2 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını merak ediyordu. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, LGS tercih sürecindeki hazırlıklara bir yenisini daha ekleyerek, ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"nu internet sitesinden yayımladı. Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.