İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2023 Pazar / 25 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • 2024 Okullar ne zaman kapanıyor? İlk ara tatil ne zaman? 2024 okullarda ara tatil tarihleri
Eğitim

2024 Okullar ne zaman kapanıyor? İlk ara tatil ne zaman? 2024 okullarda ara tatil tarihleri

2023-2024 Eğitim dönemi 11 Eylül'de başlıyor. Okulların başlamasıyla birlikte ilk ara tatil tarihi de merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanlanan 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış ve ara tatil tarihleri belli oldu. Buna göre 2024 Okullar ne zaman kapanıyor? İlk ara tatil ne zaman? İşte yeni eğitim yılında ara tatil tarihleri

10 Eylül 2023 Pazar 15:40 - Güncelleme:
2024 Okullar ne zaman kapanıyor? İlk ara tatil ne zaman? 2024 okullarda ara tatil tarihleri
ABONE OL

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre Eylül'ün 11'inde okullarda ilk ders zili çalacak. Milyonlarca öğrenci 13 haftalık yaz tatilinin ardından okula başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı eğitim öğretim takvimine göre birinci ara tatil 2 ay sonra uygulanacak. Peki yeni eğitim yılında ilk ara tatil ne zaman? 2024 Okullar ne zaman kapanıyor? İşte MEB 2023-2024 okullarda ara tatil tarihleri

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. MEB 2023 - 2024 Eğitim Öğretim takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihleri belli oldu. Buna göre okullar 11.09.2023 Pazartesi günü başlayacak.

İlk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2023-2024 Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak ve okullar kapanacak. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.