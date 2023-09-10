2024 Okullar ne zaman kapanıyor? İlk ara tatil ne zaman? 2024 okullarda ara tatil tarihleri

MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre Eylül'ün 11'inde okullarda ilk ders zili çalacak. Milyonlarca öğrenci 13 haftalık yaz tatilinin ardından okula başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı eğitim öğretim takvimine göre birinci ara tatil 2 ay sonra uygulanacak. Peki yeni eğitim yılında ilk ara tatil ne zaman? 2024 Okullar ne zaman kapanıyor? İşte MEB 2023-2024 okullarda ara tatil tarihleri

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. MEB 2023 - 2024 Eğitim Öğretim takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihleri belli oldu. Buna göre okullar 11.09.2023 Pazartesi günü başlayacak.

İlk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

2024 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?



2023-2024 Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak ve okullar kapanacak. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ