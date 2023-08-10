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Eğitim

2024 Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman? 2023-2024 MEB yarıyıl tatili tarihi

2023-2024 Eğitim Öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala yeni eğitim dönemi için hazırlıklar başladı. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre Eylül ayının 11'inde okullarda ilk ders zili çalacak. Peki 2024 Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman? İşte 2023-2024 MEB yarıyıl tatili tarihi

10 Ağustos 2023 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
2024 Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman? 2023-2024 MEB yarıyıl tatili tarihi
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2024 Yarıyıl tatili (Sömestr) tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılı için Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimini yayınladı. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim/öğretim takvimine göre okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak. Birinci ara tatil ise Kasım ayının 13-17 tarihlerinde uygulanacak. Peki 2024 Yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte başlayacak? İşte 2023-2024 MEB yarıyıl tatili tarihi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. 13 haftalık yaz tatilinin ardından Eylül ayında ilk ders zili çalacak ve öğrenciler okula başlayacaklar.

MEB 2023 - 2024 Eğitim Öğretim takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, 2024 yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihleri belli oldu. Buna göre okullar 11 Eylül Pazartesi günü açılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise yeni eğitim ve öğretim yılında 4 Eylül Pazartesi başlayacak.

2024 YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 13-17 Kasım'da uygulanacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

2023-2024 Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 09.09.2024 tarihinde başlayacak.

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