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Eğitim

2024 YDS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/1) başvuruların başladığını açıkladı.

IHA7 Şubat 2024 Çarşamba 10:27 - Güncelleme:
2024 YDS başvuruları başladı
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ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-YDS başvuruları başladı. Sınava başvurular, 7-15 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Sınav 24 Mart'ta

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/1 Kılavuzu'nda yer alıyor. Adaylar, kılavuza https://osym.gov.tr adresinden erişebilecek. 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak sınavın sonuçlarının ise 25 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

  • 2024 YDS
  • ÖSYM Başkanlığı
  • Seviye Tespit

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